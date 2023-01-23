МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тим, хто допустив таке неподобство перед посольством Туреччини у Стокгольмі, не слід очікувати від нас будь-якої прихильності щодо їхнього звернення про членство в НАТО, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

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«Якщо Швеція не шанує Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО», — цитують у агентстві слова президента Туреччини.

Ердоган додав, що те, що сталося у Швеції — «образа для всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включаючи права та свободи мусульман».

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До цього міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар звинуватив Швецію та Фінляндію у небажанні підтримувати боротьбу з тероризмом.

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«Вони просять у нас підтримки для забезпечення своєї безпеки, проте наші запити у сфері боротьби з тероризмом відкидають. Наша позиція зрозуміла. Ми чекаємо, що вони покладуть цьому край і будуть виконувати зобов'язання перед нами», — заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

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Таким чином міністр відреагував на спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі. Священну книгу мусульман 21 січня підпалив лідер данської ультраправої партії «Stram Kurs» Расмус Палудан.

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.