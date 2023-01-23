Євросоюз узгодив сьомий транш військової підтримки України на 500 млн доларів

ДОПОМОГА ВІД ЄС

Також було ухвалено виділення 45 млн доларів на тренування ЗСУ у рамках місії ЄС.

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Відповідну допомогу узгодила 23 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС.

Як повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, загальна сума підтримки України у військовій, фінансовій, економічній та гуманітарній сферах склала майже 50 мільярдів доларів. Це ставить Європейський Союз на першу сходинку у допомозі України з-поміж усіх країн та інституцій.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС © AP - Jean-Francois Badias

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«Сьогодні ми досягли домовленості про надання сьомого траншу військової підтримки з додатковими 500 мільйонами доларів США та додатковими заходами допомоги на суму 45 мільйонів доларів США для Збройних Сил України, яких тренує наша Європейська тренувальна місія», — наголосив Боррель.

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