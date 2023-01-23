10-50 переданих танків не розв'яжуть проблему, коли у РФ їх тисячі – Зеленський

Постачання зброї і техніки

Проте поставки техніки допомагають мотивувати українських військових, адже «показують, що весь світ» з Україною. Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

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Також він додав, що поставка зброї Києву – це «не змагання амбіцій» між Німеччиною та США.

«Так не можна — мовляв, я дам стільки ж, скільки і ти. "Хай Америка зробить крок, тоді і я зроблю". Це ж проблема не у Німеччини з Америкою, не змагання амбіцій. Ви, звичайно, можете ще пів року говорити, мірятися впливовістю, але у нас щодня гинуть люди. А можна без "якщо", "коли", а просто: ти можеш дати Leopard — то дай», — наголосив Зеленський.

Український президент пригадав, що після того, як Україна отримала від Вашинтона 20 бойових машин піхоти Bradley, Берлін відправив своїх 20 БМП Marder.

«Я був дуже вдячний. Але після заяви про танки — мовляв, скільки ти даси, стільки я дам, — у мене виникає питання: "Тобто, ви могли дати Marder більше? Ви просто дали їх 20, бо американці дали 20 Bradley?"», — наголосив український президент.

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