11 російських військових кораблів наразі перебувають у Чорному морі

Загроза російських обстрілів

Три з них споряджені «Калібрами», повідомляють в ОК «Південь». Всього на борту кораблів — 24 ракети.

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Також серед бойових одиниць у Чорному морі — два великі десантні кораблі.

В Азовському морі перебуває 1 російський корабель.

Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях, попереджають військові.

🔻 17 січня у командуванні повідомляли, що РФ тримає в Чорному морі майже рекордну кількість «Калібрів» — 44 ракети

🔻 14 січня росіяни запустили по Україні 28 крилатих та 10 керованих авіаційних ракет: ППО знищили 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.

Того ж дня у Чорному морі зафіксували 5 ракетоносіїв загальним залпом 36 калібрів.