Берлін не блокуватиме експорт Leopard – Боррель

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Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Німеччина не збирається забороняти відправку танків в Україну від країн-членів ЄС. Про це Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив після зустрічі Ради ЄС у закордонних справах, пише The Guardian.

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Також Боррель поділився деталями нещодавно схваленого пакету військової допомоги ЄС Україні на суму 500 млн євро та організації військової тренувальної місії для українських військових, бюджет якої становить 45 млн євро.

За словами єврокомісара, загальна сума військової підтримки України з боку ЄС становить 3,6 млрд євро, а разом із фінансовою, економічною та гуманітарною допомогою ці обсяги сягатимуть 49 млрд євро.

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🔻 24 січня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни.

🔻 23 січня в інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що cкоро буде ухвалене рішення про «Леопарди».

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.