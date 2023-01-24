Берлін планує терміново розглянути заявку Польщі на Leopard

«Леопарди» для України

Про це пише Spiegel із покликанням на представника уряду Німеччини.

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Чиновник підтвердив, що польська заявка на поставку танків отримана. За його словами, такі запити «розглядатимуться з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї».

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🔻 24 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Варшава відправила Берліну запит на поставку Leopard Україні.

🔻 24 січня служба BBC повідомила, що німецький концерн Rheinmetall готовий передати ЗСУ 139 «Леопардів».

🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни.

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.