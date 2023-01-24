Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії

ДРУЖНІй ВІЗИТ

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським

Дуже плідні, докладні і перспективні. Саме так український лідер описав перемови з фінським колегою.

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На них йшла мова про оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українську формулу миру.

Обговорювали й питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо © ОП

«Дякую Фінляндії за незмінну та принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційного тиску на Росію, міжнародної активності, яка спрямована на притягнення Росії до відповідальності за терор», — зазначив Володимир Зеленський у Telegram.

У свою чергу, Саулі Нііністьо висловив підтримку Україні та розповів що під час сьогоднішнього візиту до Бородянки та Бучі, побачив на власні очі сліди жорстокості російських загарбників.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо © ОП

«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – підкреслив очільник Фінляндії.

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