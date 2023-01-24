Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії
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Дуже плідні, докладні і перспективні. Саме так український лідер описав перемови з фінським колегою.
На них йшла мова про оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українську формулу миру.
Обговорювали й питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.
«Дякую Фінляндії за незмінну та принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційного тиску на Росію, міжнародної активності, яка спрямована на притягнення Росії до відповідальності за терор», — зазначив Володимир Зеленський у Telegram.
У свою чергу, Саулі Нііністьо висловив підтримку Україні та розповів що під час сьогоднішнього візиту до Бородянки та Бучі, побачив на власні очі сліди жорстокості російських загарбників.
«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – підкреслив очільник Фінляндії.
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