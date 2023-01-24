В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Візит президента Фінляндії до Києва

Саулі Нііністьо вже провів переговори з Володимиром Зеленським

Реклама Читати продовження

Про це повідомив Президент України на своєму офіційному телеграм-каналі.

«Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», — сказано у повідомленні голови української держави.

Також Президент Фінляндії відвідав міста Київщини, постраждалі від обстрілів, та провів спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським.

Президент Фінляндії у Бородянці AFP - MARKKU ULANDER