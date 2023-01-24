Візит президента Фінляндії до Києва
В Україну з візитом прибув президент Фінляндії
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Саулі Нііністьо вже провів переговори з Володимиром Зеленським
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Про це повідомив Президент України на своєму офіційному телеграм-каналі.
«Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», — сказано у повідомленні голови української держави.
Також Президент Фінляндії відвідав міста Київщини, постраждалі від обстрілів, та провів спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським.