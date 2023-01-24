Візит президента Фінляндії до Києва

В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Опубліковано:

Прес-конференція президентів Фінляндії і України
Прес-конференція президентів Фінляндії і України REUTERS - VALENTYN OGIRENKO
Автор тексту: Оксана Вітер

Саулі Нііністьо вже провів переговори з Володимиром Зеленським

Реклама

Про це повідомив Президент України на своєму офіційному телеграм-каналі.

«Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», — сказано у повідомленні голови української держави.

Також Президент Фінляндії відвідав міста Київщини, постраждалі від обстрілів, та провів спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським.   

Президент Фінляндії у Бородянці
Президент Фінляндії у Бородянці AFP - MARKKU ULANDER

Завантажити додаток