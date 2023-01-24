В Україні завершили проєкт заводу для виробництва Bayraktar
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Виробництво турецьких дронів з українськими комплектуючими має запустися протягом двох наступних років.
Про це на брифінгу повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
«На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту», — зазначив він.
Нагадаємо, вчора у Туреччині успішно пройшли другі льотні випробування безпілотника з українським двигуном. На новому винищувачі Bayraktar встановлений турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ».
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh
🔻 14 грудня 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.