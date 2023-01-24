СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

В Україні завершили проєкт заводу для виробництва Bayraktar

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Турецький безпілотник Bayraktar / ілюстративне фото
Турецький безпілотник Bayraktar / ілюстративне фото © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Виробництво турецьких дронів з українськими комплектуючими має запустися протягом двох наступних років. 

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Про це на брифінгу повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. 

«На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту», — зазначив він. 

Нагадаємо, вчора у Туреччині успішно пройшли другі льотні випробування безпілотника з українським двигуном. На новому винищувачі Bayraktar встановлений турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ». 

🔻 14 грудня 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.  

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