В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен»

Новий штам «Omicron» в Україні

Новий підвид штаму «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен» виявили на Сумщині у людини, яка не пройшла курс вакцинації, повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

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«За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти», — зазначили у відомстві.

Водночас, у МОЗ зауважили, що порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та «здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом».

«На своєму засіданні 5 січня 2023 р. технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант «Omicron», який циркулював раніше (наприклад, у США з 1 % на 47 тижні 2022 року до 8 % на 50 тижні)», — йдеться у повідомленні.

🔻4 січня у ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 уже виявили в 29 країнах світу.