Генштаб ЗСУ: РФ продовжує наступ на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Українські військові під час бойових навчань у Запорізькій області, 24 січня 2023 р

Протягом доби війська РФ завдали 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка на Донеччині, а також здійснили 13 авіаударів та понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«На Лиманському та Авдіївському напрямках армія РФ вела безуспішні наступальні дії, усі атаки відбиті. На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону», —йдеться у зведені Генштаб ЗСУ.

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Також від обстрілів російських військ постраждали населені пункти Луганської області, а на Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів.

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«На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій “спеціальній військовій операції” за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення», — пишуть у зведені.

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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

«Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25», — додали у Генштабі ЗСУ.

🔻23 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що незважаючи на численні втрати: росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку

🔻 22 січня Інститут вивчення війни повідомив, що війська РФ не досягли успіху в наступі в Запорізькій області

🔻21 січня у британській розвідці зробили висновок, що війна в Україні зайшла у глухий кут