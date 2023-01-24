Глави МЗС країн G7 сьогодні обговорять ситуацію в енергосекторі України

Зустріч G7

Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції, повідомили на сайті Держдепартаменту США.

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Під час наради обговорять шляхи підтримки енергетичного сектору, який істотно постраждав від російських атак.

«Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі проведуть віртуальну зустріч із країнами G7 та іншими ключовими партнерами, щоб підтвердити нашу колективну підтримку енергетичного сектору України», — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

🔻 22 січня стало відомо, що безпекова конференція країн G7 відбудеться в лютому в Мюнхені

🔻 18 листопада повідомлялося, що енергетична система України майже наполовину вийшла з ладу через масовану російську атаку