Даймо Україні все, що необхідно для перемоги – Джонсон

підтримка союзників

Захід повинен допомогти українцям перемогти Росію уже в цьому році. Про це написав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для Daily Mail.

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«Чим швидше ми зможемо допомогти українцям у їх неминучій перемозі, тим швидше закінчаться їхні страждання і тим швидше весь світ, у тому числі і Росія, зможе почати одужувати від путінської катастрофи. Це вимагає від усіх нас на Заході, від усіх друзів України, подвоїти і потроїти нашу підтримку», – наголосив ексочільник британського уряду.

Також Джонсон наголосив, що Києву необхідні сотні танків від союзників.

«Де західному світу зараз потрібно розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Захищати Теннессі? Чи села у Вілтширі? Те ж саме можна сказати про кожен інший елемент звичайної зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій війні», – зауважив експрем’єр.

🔻 22 січня експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вчетверте приїхав до України.

🔻 18 січня Кличко вручив Борису Джонсону відзнаку «Почесний громадянин міста Києва».