До «леопардової коаліції» може приєднатися Норвегія
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Осло розглядає можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2».
Про це пише видання Dagens Næringsliv.
Зазначається, що у Норвегії усього 36 таких БМП. Втім, Осло планує домовитися про закупівлю нових бронемашин.
Напередодні у Норвегії пройшло закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене військовій підтримці України.
Після заяви глави МЗС Німеччини, що Берлін не буде заперечувати, якщо Варшава передасть свої танки Києву, цю можливість вирішили розглянути і в Осло.
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