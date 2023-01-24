До «леопардової коаліції» може приєднатися Норвегія

СУЧАСНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Експрем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг їде на бойовому танку Leopard 2 в районі Рьорус під час свого візиту на навчання НАТО 27 жовтня 2018 року

Осло розглядає можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2».

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Про це пише видання Dagens Næringsliv.

Зазначається, що у Норвегії усього 36 таких БМП. Втім, Осло планує домовитися про закупівлю нових бронемашин.

Напередодні у Норвегії пройшло закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене військовій підтримці України.

Після заяви глави МЗС Німеччини, що Берлін не буде заперечувати, якщо Варшава передасть свої танки Києву, цю можливість вирішили розглянути і в Осло.

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