Заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із відпусткою в Іспанії

Звільнення заступника Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Олексія Симоненка.

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Заступник Генпрокурора звільнився за власним бажанням, йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

🔻 21 січня журналісти повідомили, що на початку року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у іспанській Марбельї, попри пряму заборону Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року. Фото відпочинку виклала дружина прокурора, повідомляли розслідувачі.

🔻 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення РНБО, виходячи з якого в Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.