Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку

Скандальні закупівлі харчів для армії

Олексій Резніков його заяву задовольнив, йдеться на сайті відомства.

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В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згідно з інформацією на сайті, Шаповалов попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань, пишуть у Міноборони.

🔻 23 січня повідомлялося, що НАБУ та САП розслідують можливі зловживання Міноборони щодо ймовірної закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

🔻 21 січня журналісти zn.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі харчів за цінами, завищеними в декілька разів.