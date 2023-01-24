Зеленський присвоїв Вільнюсу статус «Міста-рятівника»

почесна відзнака

Прапори Литви та України під час святкування незалежності Литви у Вільнюсі, 11 березня 2022 року

Указ про почесну відзнаку столиці Литви оприлюднили на сайті Офісу Президента України.

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«За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)», – йдеться в офіційному повідомленні.

🔻 28 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському столиці Чехії Празі звання «Міста-рятівника».

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🔻 22 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання «Міста-рятівника».