Зеленський присвоїв Вільнюсу статус «Міста-рятівника»
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Указ про почесну відзнаку столиці Литви оприлюднили на сайті Офісу Президента України.
«За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)», – йдеться в офіційному повідомленні.
🔻 28 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському столиці Чехії Празі звання «Міста-рятівника».
🔻 11 липня Перемишль отримав статус «Міста-рятівника».
🔻 22 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання «Міста-рятівника».