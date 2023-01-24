ЗСУ відбили всі атаки росіян на Куп'янському напрямку — Генштаб

Наступ росіян відбито

Крім того, російські військові продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, незважаючи на численні втрати зі свого боку. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ веде оборону, пишуть військові.

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У окремих населених пунктах на Луганщині відзначається зменшення кількості особового складу армії РФ, повідомляють військові. До того ж, тепер на передову здебільшого відправляються мобілізовані росіяни, а професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу, йдеться у зведенні.

Також за інформацією Генштабу російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців другого армійського корпусу збройних сил Росії.

Протягом доби росіяни завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у зведенні.

Протягом минулої доби ЗСУ збили два літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

🔻 20 січня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що РФ намагається наступати на трьох напрямках