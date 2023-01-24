Кабмін на сьогоднішньому засіданні розгляне звільнення п'яти голів ОВА

Звільнення чиновників

Ухвалюватимуть відставку очільників Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської області.

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За даними Української правди, очільник Дніпропетровщини Резніченко подав заяву на звільнення «за власним бажанням», інші керівники ОВА «за угодою сторін».

Також планують розглядати питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема заступника Резнікова – В'ячеслава Шаповалова, який подав у відставку сьогодні вранці.

🔻 Сьогодні про відставку також повідомили заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, два заступники глави мінінфраструктури — Іван Лукеря та В'ячеслав Негода. Підписано також наказ про звільнення заступника Генпрокурора Олексія Симоненка.