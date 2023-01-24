Кирило Тимошенко йде з посади заступника керівника Офісу Президента

Відставка чиновника

Вже опубліковано відповідний наказ Президента України. Заяву про звільнення Кирило Тимошенко показав і на своєму каналі у телеграмі.

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У дописі він подякував Президенту України за довіру.

«Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку», — написав Кирило Тимошенко.

🔻 23 січня Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляла, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Крім того, за інформацією видання, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

🔻 Кількома днями раніше про можливу відставку Тимошенка інформував народний депутат Олексій Гончаренко .

Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.