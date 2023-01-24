РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

Фігуранта по справі Лозинського взяли під варту з можливістю внесення застави в 100 млн грн

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Василь Лозинський
Василь Лозинський © Міністерство розвитку громад та територій України
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 24 січня. 

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Пресслужба ВАКС повідомляє, що підозрюваного взяли під варту у залі суду.  Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року. 

22 січня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру заступнику міністра інфраструктури Василя Лозинського. Його викрили на хабарі у 400 тисяч доларів. Посадовця підозрюють у  розкраданні державних коштів, виділених на закупівлю генераторів. 

У той же день Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.  

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🔻24 січня Кабмін звільнив з посади  очільників Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської області. Сьогодні про відставку також повідомили заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, два заступники глави мінінфраструктури — Іван Лукеря та В'ячеслав Негода. Підписано також наказ про звільнення заступника Генпрокурора Олексія Симоненка.   

🔻 На початку січня СБУ заарештувала майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника

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