Норвегія продовжила термін тимчасового захисту для українців
Опубліковано:
Термін дії посвідок буде автоматично продовжений на один рік після закінчення початкового дозволу.
Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.
Відповідні зміни в міграційних правилах вже схвалило Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій.
Дія перших посвідчень повинна була закінчитися в березні цього року.
Рішення про продовження ухвалили на підставі того, що «ситуація в Україні все ще залишається складною», зазначила пресслужба уряду Норвегії.
🔻 19 січня Фінляндія автоматично продовжила на рік посвідку на проживання українців з тимчасовим статусом.
🔻 12 січня уряд Чехії продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік.