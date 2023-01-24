Норвегія продовжила термін тимчасового захисту для українців

проживання за кордоном

Термін дії посвідок буде автоматично продовжений на один рік після закінчення початкового дозволу.

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Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Відповідні зміни в міграційних правилах вже схвалило Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій.

Дія перших посвідчень повинна була закінчитися в березні цього року.

Рішення про продовження ухвалили на підставі того, що «ситуація в Україні все ще залишається складною», зазначила пресслужба уряду Норвегії.

🔻 19 січня Фінляндія автоматично продовжила на рік посвідку на проживання українців з тимчасовим статусом.

🔻 12 січня уряд Чехії продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік.