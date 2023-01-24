Нідерланди планують викупити у Німеччини 18 «Леопардів» для України

ТАНКОВА КОАЛІЦІЯ

Саме стільки німецьких танків має в оренді Амстердам. Їх можуть передати Києву в рамках танкової коаліції.

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Про це оголосив нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.

«Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати», — зазначив він.

Рютте наголосив, що готовий розглянути це рішення спільно з іншими країнами, наприклад, з Фінляндією та Португалією. Поки що рішення не ухвалене.

Також глава уряду Нідерландів зауважив, що з великим розумінням ставиться до запиту України щодо потреби у танках «Леопард 2». І якщо Берлін відмовиться від реекспорту цих бойових машин у рамках коаліції, то це питання можна вирішити на двосторонній основі.

«Якби Німеччина сказала "ні", Польща, Фінляндія, Португалія і ми самі повинні були б розглянути питання про отримання дозволу на реекспорт і постачання танків на двосторонній основі. Але ми ще не на цьому етапі, і я не хочу тиснути на Німеччину», – зазначив прем’єр-міністр.

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