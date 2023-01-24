Німецька опозиція вимагає від уряду завершити «леопардову блокаду»

ДОЛЯ «Леопардів» для України

Коаліційне об'єднання Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу ХДС/ХСС виступає за поставку танків «Леопард 2» Україні.

Реклама Читати продовження

Парламентська група наголошує, що блокада танків для Києва може привести до втрати довіри до уряду Німеччини у союзників.

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

► Читайте також: Німеччина не перешкоджатиме відправленню танків в Україну на тлі ризику міжнародної ізоляції

У зв'язку з цим, у середу 25 січня, німецький уряд розгляне питання про можливі поставки Леопардів в Україну.

► Читайте також: Німеччина виступає за збільшення коаліції постачальників танків — глава МЗС ФРН

🔻24 січня стало відомо, що Берлін планує терміново розглянути заявку Польщі на «Леопарди»

🔻 24 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Варшава відправила Берліну запит на поставку «Леопардів» Україні.

🔻 24 січня служба BBC повідомила, що німецький концерн Rheinmetall готовий передати ЗСУ 139 «Леопардів».

🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди», не дивлячись на інші країни.

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».