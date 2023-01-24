Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що готовий передати ЗСУ 139 «Леопардів»
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Це може статися після схвалення надання техніки владою ФРН, повідомляє BBC.
Танки можуть передати кількома партіями, а сучасними будуть близько 50 одиниць техніки, проінформував прессекретар військово-промислового концерну.
Зокрема, вже у квітні-травні цього року концерн готовий надати перші 29 танків сучасної моделі «Леопард2А4», призначених для «кругового обміну» пише видання.
Ще 22 такі ж танки концерн готовий передати наприкінці 2023 чи на початку 2024 року: до цього часу їх ремонтуватимуть.
Завод також повідомив, що міг би поставити ще 88 старих «Леопардів», але їх стан наразі невідомий.
🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни
🔻 Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення про «Леопарди» на відстані півкроку від України