Німеччина виступає за збільшення коаліції постачальників танків — глава МЗС ФРН

Танки для України

Анналена Бербок пояснила, чому Німеччина не поспішає надавати танки Україні. За її словами, влада країни не проти, та у ФРН хочуть, щоб коаліція постачальників танків збільшилася.

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Про це глава МЗС країни розповіла на засіданні ПАРЄ, повідомляє «Європейська правда». У відповідь на запитання норвезької депутатки Інгрід Шу щодо термінів постачання танків Анналена Бербок заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.

«Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країн. Тому ми закликаємо , щоби танки були надані великою групою країн», — пояснила вона, але не уточнила, коли має настати цей час.

Глава МЗС ФРН визнала, що є в уряді Німеччини є розбіжності з цього питання, але вона вважає доцільним не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання допомоги, і не лише військової.

«Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)», — заявила вона.

🔻 23 січня Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме поставкам «Леопардів» в Україну з Польщі.