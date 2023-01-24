Німеччина відправить Україні «Леопарди» — Spiegel

«Леопарди» для України

Шольц нарешті погодився надати ці танки Києву.

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У виданні зазначають, що мова йде мінімум про одну роту танків. Їх виділять з запасів Бундесверу. У довгостроковій перспективі Україна може отримати також танки з запасів промисловості.

Більш того, Spiegel повідомляє, що Бундестаг дозволить експорт Леопардів іншим країнам.

Сьогодні також стало відомо, що німецька опозиція вимагає від уряду завершити «леопардову блокаду».

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🔻24 січня стало відомо, що Берлін планує терміново розглянути заявку Польщі на «Леопарди»

🔻 24 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Варшава відправила Берліну запит на поставку «Леопардів» Україні.

🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди», не дивлячись на інші країни.