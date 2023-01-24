Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента
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Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
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Президент також підписав укази про звільнення з посад п’ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.
Їхнє звільнення розглянув Кабмін на сьогоднішньому засіданні.
За даними Української правди, очільник Дніпропетровщини Резніченко подав заяву на звільнення «за власним бажанням», інші керівники ОВА «за угодою сторін».
🔻 23 січня Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляла, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
🔻 Кількома днями раніше про можливу відставку Тимошенка інформував народний депутат Олексій Гончаренко
🔻17 січня в Офісі Президента звільнили Арестовича з посади радника