Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента

КАДРОВІ ЗМІНИ УРЯДУ

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

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Президент також підписав укази про звільнення з посад п’ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.

Їхнє звільнення розглянув Кабмін на сьогоднішньому засіданні.

За даними Української правди, очільник Дніпропетровщини Резніченко подав заяву на звільнення «за власним бажанням», інші керівники ОВА «за угодою сторін».

🔻 23 січня Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляла, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

🔻 Кількома днями раніше про можливу відставку Тимошенка інформував народний депутат Олексій Гончаренко

🔻17 січня в Офісі Президента звільнили Арестовича з посади радника