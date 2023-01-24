КАДРОВІ ЗМІНИ УРЯДУ

Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента

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Олексій Кулеба
Олексій Кулеба © Олексій Кулеба / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. 

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Президент також підписав укази про звільнення з посад п’ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. 

Їхнє звільнення розглянув Кабмін на сьогоднішньому засіданні. 

За даними Української правди, очільник Дніпропетровщини Резніченко подав заяву на звільнення «за власним бажанням», інші керівники ОВА «за угодою сторін». 

🔻 23 січня Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляла, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

🔻 Кількома днями раніше про можливу відставку Тимошенка інформував народний депутат Олексій Гончаренко  

🔻17 січня в Офісі Президента звільнили Арестовича з посади радника

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