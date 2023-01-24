Польща відправила Берліну запит на поставку Leopard Україні

Постачання зброї і техніки

Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

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«Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Я також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!», – написав у твітері глава відомства.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

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🔻 24 січня служба BBC повідомила, що німецький концерн Rheinmetall готовий передати ЗСУ 139 «Леопардів».

🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни.

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.