Постачання зброї і техніки

Польща відправила Берліну запит на поставку Leopard Україні

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Leopard 2
Leopard 2 © Mariusz Błaszczak/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

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«Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Я також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!», – написав у твітері глава відомства.

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🔻 24 січня служба BBC повідомила, що німецький концерн Rheinmetall готовий передати ЗСУ 139 «Леопардів».

🔻 23 січня у МЗС Польщі повідомили, що Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни.

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.

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