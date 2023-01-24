Польща звернеться до ЄС за компенсацією наданого Україні озброєння

КОШТИ ЗА ОЗБРОЄННЯ

Прапори Польщі та ЄС у Варшаві

Чи має Варшава можливість повернути кошти за передане Києву озброєння, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького запитали під час прессконференції.

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Про це повідомляє PAP.

Моравецький підтвердив, що у Польщі є намір звернутися з приводу цього питання до Європейського Союзу.

«Це буде черговий тест доброї волі Євросоюзу. ЄС повинен компенсувати нам ці витрати. Сподіваюсь, що так і буде», — зазначив він.

Варто відзначити, що у березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії, ЄС запустив фонд для озброєння України. Він має на меті компенсувати витрати, які держави-учасники Євросоюзу понесли за надану Києву зброю. Його спроможність наразі складає 3,6 млрд євро.

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