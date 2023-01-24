Посла РФ в Латвії попередили, що він має покинути країну

дипломатичні відносини

Учора, 23 січня, посла Росії в Латвійській Республіці Михайла Ваніна викликали до латвійського Міністерства закордонних справ. Йому повідомили про рішення Риги знизити з 24 лютого рівень свого дипломатичного представництва в РФ до рівня тимчасового повіреного у справах.

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Про це інформує пресслужба МЗС Латвії.

Російський посол повинен залишити країну до 24 лютого цього року. Так само посол Латвійської Республіки в Росії залишає територію РФ у ті ж самі терміни.

«Рішення прийнято з огляду на те, що Росія продовжує розпочату 24 лютого 2022 року повномасштабну військову агресію проти України, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою», – пояснили у відомстві.

🔻 23 січня пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

🔻 11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії. Кількість співробітників російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатів і 15 осіб адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. Це повинно бути виконано до 1 лютого 2023 року.