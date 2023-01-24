Президент України подякував Франції за «проривне рішення щодо танків»

Допомога союзників

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на прес-конференції за підсумками візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії в Києві 16 червня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки ЗСУ.

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Також Зеленський висловив подяку Франції за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО.

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«Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі», — написав президент України у Telegram.

🔻 22 січня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T, які відправлять в Україну

🔻 13 січня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню повідомив, що впродовж двох місяців Франція доставить в Україну танки AMX-10RC.