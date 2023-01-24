РФ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Протягом доби війська РФ завдали 187 ударів по громадам Сумщини

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Наслідки обстрілів РФ у місті Ворожба на Сумщині, 23 січня 2023 р.
Наслідки обстрілів РФ у місті Ворожба на Сумщині, 23 січня 2023 р. © Дмитро Живицький / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко

П’ять разів росіяни обстріляли Білопільську громаду. Пошкоджено їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Голова ОВА також зазначив, що армія РФ також обстріляла Новослобідську, Есманьську, Шалигинську, Миропільську, Краснопільську та Путивльську громади на Сумщині.

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«Також після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань», — додав Живицький.

Минулося без постраждалих.

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🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині

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🔻 23 січня внаслідок обстрілу РФ по Сумщини загинула одна жінка загинула, ще двоє людей — зазнали поранень.

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