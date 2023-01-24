Протягом доби війська РФ завдали 187 ударів по громадам Сумщини
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П’ять разів росіяни обстріляли Білопільську громаду. Пошкоджено їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Голова ОВА також зазначив, що армія РФ також обстріляла Новослобідську, Есманьську, Шалигинську, Миропільську, Краснопільську та Путивльську громади на Сумщині.
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«Також після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань», — додав Живицький.
Минулося без постраждалих.
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