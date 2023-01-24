САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ СВЯЩЕННИКІВ

Підтримують російську агресію: РНБО ввела санкції проти 21 керівника і священника РПЦ

Опубліковано:

Санкції проти церковників РПЦ
Санкції проти церковників РПЦ © ЦПД
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

«Це громадяни Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцид українців», — зазначають в Раді національної безпеки і оборони України. 

Реклама

Серед них племінник Кирила  Михайло Гундяєв, який представляє РПЦ при Всесвітній Раді церков.  

Під санкції потрапив і Андрій Ткачов, який закликає військових продовжувати вбивства українців та Артемій Владіміров, що у своїх проповідях закликає молитися про «перемогу над темною фашистською ордою», що нібито захопила всю Європу.

У санкційному списку є також Григорій Алфєєв, який керує українським напрямом активності Московської патріархії та просуває ідеологію «русского мира» і Павел Волчков, який відверто виступає за війну проти України та інші. 

Читайте також: Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо обмежень проти УПЦ МП

Останні новини за темою: 

🔻19 січня у Верховій Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов’язаних із РФ

🔻10 січян СБУ повідомили, що митрополит Вінницької єпархії  УПЦ (МП) постане перед судом. ВІн поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. 

Завантажити додаток