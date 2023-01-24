Підтримують російську агресію: РНБО ввела санкції проти 21 керівника і священника РПЦ

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ СВЯЩЕННИКІВ

«Це громадяни Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцид українців», — зазначають в Раді національної безпеки і оборони України.

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Серед них племінник Кирила Михайло Гундяєв, який представляє РПЦ при Всесвітній Раді церков.

Під санкції потрапив і Андрій Ткачов, який закликає військових продовжувати вбивства українців та Артемій Владіміров, що у своїх проповідях закликає молитися про «перемогу над темною фашистською ордою», що нібито захопила всю Європу.

У санкційному списку є також Григорій Алфєєв, який керує українським напрямом активності Московської патріархії та просуває ідеологію «русского мира» і Павел Волчков, який відверто виступає за війну проти України та інші.

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