Ракетні атаки по будинку у Дніпрі та ТЦ у Кременчуці: командиру РФ повідомили про підозру

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

СБУ спільно з Офісом Генпрокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російському полковнику, який забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по українським цивільним об’єктам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку збройних сил РФ, за попередньою змовою з військовим командуванням РФ, віддавав накази наносити ракетні удари, що призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Зокрема, правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру «Рів’єра» у Одесі, житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» у смт. Сергіївка на Одещині, міському будинку культури у місті Лозова на Харківщині, ТЦ у місті Кременчук на Полтавщині, а також багатоповерхівці у Дніпрі.

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«Метою атак на цивільне населення було залякування, створення умов для постійної напруги у суспільстві та тиск на керівництво України, щоб змусити піти на вигідні для РФ територіальні та політичні поступки. Полковник усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселеним містам і іншим населеним пунктам України, завдають значних руйнувань та спричиняють загибель людей», — зазначили в Офісі Генрокурора.

🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.

🔻 9 травня війська РФ завдали ракетного удару по торговельному центру «Рів’єра» у Одесі, в результаті чого одна людина померла.

🔻1 липня війська РФ поцілили ракетами по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку у СМТ Сергіївка, загинула щонайменше 21 людина.

🔻 20 травня під час сесії міської ради в Лозовій, російська ракета влучила у міський будинок культури

🔻 27 червня війська РФ завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці, щонайменше 16 людей загинули та 56 зазнали поранень.