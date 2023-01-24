РФ атакувала Харківщину: стались масштабні пожежі

рф атакує мирне населення

Під масовані обстріли потрапили прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Куп’янську російські війська влучили в житловий будинок. Унаслідок артобстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти.

Ракетним обстрілом зруйновані заклад освіти та будинок культури у Вовчанських Хуторах.

У селі Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

У Вовчанському 52-річний чоловік зазнав поранень, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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