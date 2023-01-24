РФ атакувала Херсонщину: є загиблий
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Минулої доби російські війська 29 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Росія здійснювала обстріли з артилерії, РСЗВ та мінометів. Військові РФ продовжують атакувати населені пункти Херсонського та Бериславського районів, зазначив Янушевич.
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