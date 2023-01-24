РФ атакувала Херсонщину: є загиблий

рф атакує мирне населення

Минулої доби російські війська 29 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Реклама Читати продовження

Росія здійснювала обстріли з артилерії, РСЗВ та мінометів. Військові РФ продовжують атакувати населені пункти Херсонського та Бериславського районів, зазначив Янушевич.

► Останні новини за темою:

🔻 У ніч проти 24 січня під масовані обстріли потрапили прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області.

🔻 Росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку — Генштаб.

🔻 23 січня РФ обстріляла Сумщину: одна людина загинула, двоє отримали поранення.

🔻 23 січня на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула людина.