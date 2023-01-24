РФ може почати наступальні дії в найближчі місяці – ISW

прогнози аналітиків

Ймовірно, новий наступ буде цією весною. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики покликаються на оцінки української розвідки, за якими «весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні».

Заступник начальника ГУР міноборони генерал-майор України Вадим Скібіцький підтвердив, що українська розвідка зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до «великого наступу» в Донецьку та Луганську області, пишуть експерти Інституту вивчення війни.

ISW стверджує, що малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі.

«Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року та підкреслюють постійну потребу в підтримці західного партнера, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу щодо відновлення російської наступальної операції», – зазначають у щоденному звіті.

🔻 22 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що інформація Росії про нібито незначний наступ у Запорізькій області не відповідає дійсності і є частиною інформаційної операції Кремля.

🔻 16 січня Інститут вивчення війни повідомив, що РФ може спробувати провести великий наступ на Луганщині.