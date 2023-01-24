РФ обстріляла Донеччину: 4 поранених

рф атакує мирне населення

Під російську атаку потрапила Костянтинівка. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Унаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхнівки, проте точні наслідки ще встановлюються, зазначив Кириленко.

Костянтинівка, яка розташована у відносному тилу, вже вчергове потрапляє під удар Росії, написав голова ОДА.

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