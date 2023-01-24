Рішення про передачу Україні «Леопардів» буде ухвалено найближчим часом – міністр оборони Німеччини

Танки для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорює із союзниками відправку танків в Україну, і рішення може бути прийняте у найближчі один-два дні, повідомив Борис Пісторіус.

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Глава міноборони ФРН у інтерв’ю телеканалу ZDF повідомив, що готується до можливого рішення відправити «Леопарди» в Україну і дозволу партнерам по НАТО зробити те саме. Міністр заявив це після спільної пресконференції з Генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Він також заперечив припущення, що Німеччина зволікає. За словами міністра оборони, рішення може зайняти «один-два дні».

Також Борис Пісторіус запевнив, що ФРН і надалі продовжуватиме підтримку України.

«Ми підтримуємо Україну, щоб вона не програла цю війну, а виграла її. І для цього Німеччина робить більше, ніж практично будь-який інший союзник, окрім США», — сказав глава міноборони країни.

🔻 Нагадаємо, 20 січня на восьмій зустрічі «Рамштайн» союзники не дійшли згоди про поставку «Леопардів» Україні