США може оголосити про відправку в Україну танків Abrams M1 вже цього тижня

Допомога союзників

Адміністрація Байдена може відправити значну кількость танків Abrams M1 в Україну у межах дипломатичної домовленості з Німеччиною.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, покликаючись на власні анонімні джерела у США.

Зазначається, що у Білому домі розглядають можливість щодо оголошення про передачу танків Abrams M1 ЗСУ. Це має мотивувати Німеччину надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2 в Україну, а також схвалити передачу Києву танків німецького виробництва від Польщі та інших країн.

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Раніше у США відмовлялись передавати танки Abrams Україні, пояснюючи це тим, що керування ними потребує значної підготовки і логістичної підтримки.

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За словами джерел WSJ, позиція адміністрації Сполучених Штатів почала змінюватися після телефонної розмови президента Джо Байдена з канцлером Олафом Шольцем 17 січня, коли Байден погодився розглянути питання щодо надання танків Abrams всупереч позиції Пентагону.

🔻 Нагадаємо, 20 січня на восьмій зустрічі «Рамштайн» союзники не дійшли згоди про поставку «Леопардів» Україні

🔻19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю

🔻18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker

🔻 16 січня українські військові вже прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot

🔻 6 січня Білий дім оголосив про надання масштабного пакету оборонної допомоги для Києва розміром на понад $3 мільярди.