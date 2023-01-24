США очікують вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, незважаючи на заяви Ердогана

Вступ до НАТО

Стокгольму не варто більше чекати на підтримку його заявки з боку Анкари після скандальних акцій зі спаленням Корану навпроти турецького посольства, сказала на брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Карін Жан-П'єр зауважила, що у Вашингтоні цілком згодні з заявою прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона про те, що спалення Корану в Стокгольмі було актом глибокої неповаги до мусульман.

При цьому вона зазначила, що попри це Фінляндія та Швеція цілком готові до того, щоб стати союзницями НАТО.

«Ми продовжуємо чекати на те, що НАТО офіційно прийме Фінляндію і Швецію як членів», — сказала вона.

Згідно з заявою представниці Білого Дому, це посилить як їхню власну безпеку, так і безпеку Євро-Атлантичного регіону.

«Процес набуття ними членства триває, і Сполучені Штати повністю віддані вступу Фінляндії та Швеції (до НАТО — ред.)», — додала Карін Жан-П'єр.

🔻 У суботу, 21 січня, перед посольством Туреччини у Стокгольмі відбулася акція лідера правоекстремістської партії «Жорсткий курс» Расмуса Палудана з публічним спаленням Корану. У своїй промові він розкритикував НАТО, Туреччину та її президента Тайіпа Ердогана, а також продемонстрував карикатуру на пророка Мухаммеда. Партію було засновано Палуданом у 2017 році, він став відомим після публікації численних антиісламських записів на YouTube: політик неодноразово публічно спалював Коран, називаючи це даниною свободі слова.

🔻 Після акції Ердоган заявив, що Швеції більше не варто чекати від Туреччини на підтримку її заявки в НАТО. Він також підкреслив, що чекає від королівства виконання взятих перед Анкарою зобов'язань щодо боротьби з терористичними організаціями.