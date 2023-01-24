Україна очікує більше підтримки союзників для відновлення енергосистеми — Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив на засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради ключові пріоритети в енергообладнанні та збереження енергосистеми України.
«У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів… озвучив кроки для збереження енергосистеми України:
1. Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу.
2. Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо.
3. Впровадити програми енергоефективності.
4. Посилити транскордонну торгівлю електроенергією», — розповів прем'єр-міністр України у Telegram.
Також Денис Шмигаль закликав міністрів «докласти усіх зусиль, щоб покласти край залежності країн від російського ядерного палива й послуг».
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«Росія порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму. Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал про те, що такі дії та риторика не може толеруватися», — наголосив він.
«Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України», — додав Шмигаль.
🔻 23 січня уряд Швеції надав дозвіл компанії Svenska Kraftnät надати Україні необхідні матеріали та техніку для відновлення енергопостачання.
🔻 19 січня уряд Сербії ухвалив рішення відправити в Україну обладнення для підтримки енергосистеми.
🔻 11 січня прикордонники України отримали понад 100 генераторів від Осло.
🔻 10 січня в МЗС Франції повідомили, що нададуть Україні 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп.