Україна очікує більше підтримки союзників для відновлення енергосистеми — Шмигаль

Допомога союзників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив на засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради ключові пріоритети в енергообладнанні та збереження енергосистеми України.

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«У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів… озвучив кроки для збереження енергосистеми України:

1. Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу.

2. Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо.

3. Впровадити програми енергоефективності.

4. Посилити транскордонну торгівлю електроенергією», — розповів прем'єр-міністр України у Telegram.

Також Денис Шмигаль закликав міністрів «докласти усіх зусиль, щоб покласти край залежності країн від російського ядерного палива й послуг».

Засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради, або так званого енергетичного «Рамштайну» © Денис Шмигаль / Telegram

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«Росія порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму. Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал про те, що такі дії та риторика не може толеруватися», — наголосив він.

«Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України», — додав Шмигаль.

🔻 23 січня уряд Швеції надав дозвіл компанії Svenska Kraftnät надати Україні необхідні матеріали та техніку для відновлення енергопостачання.

🔻 19 січня уряд Сербії ухвалив рішення відправити в Україну обладнення для підтримки енергосистеми.

🔻 11 січня прикордонники України отримали понад 100 генераторів від Осло.

🔻 10 січня в МЗС Франції повідомили, що нададуть Україні 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп.