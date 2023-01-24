Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених

Обмін військовополоненими

Мова йде про тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають в полоні Росії.

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Перелік українських військових передали у межах досягнутих домовленостей між РФ та Україною для їх верифікації, встановлення місця перебування та стану здоров’я, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Результати перевірки цього списку (як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні) будуть предметом подальших перемовин з цього питання», — зазначив Омбудсман.

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Він додав, що інформацію про українських військовополонених було сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

🔻13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ

🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

🔻 8 січня відбувся обмін полоненими. Додому вдалось повернути 50 українських військових