Український фільм «Будинок зі скалок» номінований на кінопремію «Оскар-2023»

Представлений фільм спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії. Режисером кінокартини став данець Сімон Леронг Вільмонт.

«Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters) — це документальний повнометражний фільм. Він розповідає про групу соціальних працівників, які працюють в особливому дитбудинку біля лінії фронту на сході України.

«Режисер Саймон Леренг Вілмонт. пропонує унікальний погляд на те, як довгострокові наслідки війни впливають на найуразливіші верстви населення», — йдеться в описі до фільму.

Переможці кінопремії стануть відомі 12 березня на церемонії нагородження у Лос-Анджелесі. Серед інших претендентів на номінацію у категорії «Документальний повномасштабний фільм» кінокартини «Навальний» (Navalny),«Все, що дихає» (All That Breathes), «Вогонь кохання» (Fire of Love), «Вся краса кровопролиття» (All the Beauty and the Bloodshed).

🔻У середині січня стало відомо, що на Берліналському кінофестивалі, який відбудеться у лютому, покажуть низку українських фільмів. Це такі кінокартини, як «Ти мене любиш?», «Ми не згаснемо» та фільм про війну Росії проти України, знятий американським актором та режисером Шоном Пенном під назвою «Суперсила».