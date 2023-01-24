Уряд України призначив наглядову раду «Нафтогазу»

Засідання Кабміну

24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України затвердили на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» шістьох переможців відбору.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«На фінішну пряму також виходить процес відбору директора НАБУ. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», — додав він.

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🔻19 січня НАБУ повідомило про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України»

🔻 14 лютого 2022 року в «Нафтогазі» повідомляли про отримання Коболєвим додаткової премії. Цю другу частину він отримав 2021-го після дострокового припинення повноважень як голови правління.