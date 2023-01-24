У військовій казармі окупованого Маріуполя стався вибух — Андрющенко

ВИБУХИ У МАРІУПОЛІ

Приблизний час вибуху —18.00. На місці інциденту спостерігається щільна димова завіса. Біля казарми багато машин швидкої допомоги та МНС.

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Саме цю військову казарму напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву, підкреслив радник мера Маріуполя.

«В цій казармі базувалось 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі — поза всякий сумнів», — зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що протягом доби,у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25, а у Волноваському районі на Донеччині 3 російські ударні вертольоти Ка-52.

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