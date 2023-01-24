У Держдумі РФ погрожують Молдові через ймовірність вступу до НАТО

РОСІЙСЬКІ ПОГРОЗИ

У Росії заявляють, що Молдова останнім часом «засмучує через ряд своїх рішень».

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Про таке повідомляють росЗМІ.

«Якщо Молдова хотіла б зруйнувати власну державу, то це найкращий спосіб. Якщо вони думають, що вони, як Фінляндія чи Швеція, під шумок, швиденько, користуючись ситуацією, можуть вступити до НАТО і нічого їм за це у власній країні не буде, вони повинні згадати про інше», — сказав голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков.

Калашников заявив, що вступ Молдови до НАТО — це «загроза безпеці РФ».

Нагадаємо, 21 січня президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю виданню Politico зазначила, що наразі тривають обговорення щодо вступу до «ширшого альянсу».

«Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу», — цитує видання слова молдовської лідерки.

При цьому НАТО напряму Санду не згадувала. Проте вона підкреслила, якщо республіка вирішить змінити нейтральний статус, то тільки через демократичний процес.

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