У Парижі розглядають включення історичного центру Одеси до ЮНЕСКО: РФ намагається завадити

СПАДЩИНА ПІД ЗАГРОЗОЮ

На засіданні 18-ї позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядають номінацію України про включення об’єкту «Історичний центр міста-порту Одеса» до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Воно проходить сьогодні, 24 січня.

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Росія усіма способами перешкоджає цьому процесу.

Так, росіяни намагалися виключити розгляд Одеси з переліку питань. Проте їхня спроба провалилась. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Крім того, у Мінкульті повідомили, що в номінаційному досьє Одеси з'явилися проросійські наративи. До опису об'єкту 11 січня 2023 р. було додано інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням імператриці Катерини ІІ», чого не було у досьє, поданому Україною 11 жовтня 2022 р.

«Ми не можемо миритися із присутністю у документі, підготовленому Центром Всесвітньої спадщини щодо української номінації, відверто проросійських наративів, які суперечать аргументації оригінального українського досьє», — зазначено у відкритому листі Мінкульта.

У листі йдеться, що Україна наполягає на неупередженому підході до розгляду номінації історичного центру Одеси, який через російську агресію знаходиться під загрозою. Тому вважає неприйнятним рекомендацію змінити назву об'єкта та виключити згадку про порт, роль якого є визначальним.

«Саме портові та припортові ділянки міста сьогодні є мішенню російського агресора, виключення їх з охоронної зони робить цей унікальний історичний район беззахисним. І дарує Росії інструмент для продовження свого продовольчого тероризму», — пишуть у листі.

Мінкульт також зазначає, що досьє було внесено на розгляд КВС на надзвичайній основі у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

«ЮНЕСКО не має дозволити себе використовувати у політичних цілях. Мета включення унікальних пам’яток до Списку всесвітньої спадщини – захистити їх. Саме цього прагнемо і ми», — підкреслюють у Міністерстві культури.

🔻 4 жовтня 2022 року Одеса передала Мінкульту заявку на включення до основного списку ЮНЕСКО

13 травня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац в Одесі — одна з найбільш визначних архітектурних пам’яток міста.

🔻27 березня 2022 року міський голова Одеси закликав Мінкульт та МЗС України посприяти пришвидшенню процедури формування заявки до ЮНЕСКО, яка дозволить захистити історичний центр міста від військових дій