У переговорах з Туреччиною щодо вступу Фінляндії до НАТО потрібен тайм-аут — Хаавісто

ВСТУП ДО АЛЬЯНСУ

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їхньої заявки на приєднання до НАТО необхідний тайм-аут на кілька тижнів, повідомляє Reuters

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«Потрібний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і побачимо, де ми опинилися, коли вляжеться пил після поточної ситуації, тому поки не слід робити висновків», — сказав очільник МЗС Фінляндії в телефонному інтерв’ю Reuters.

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Він додав, що перерва у переговорах з Туреччиною триватиме «пару тижнів».

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До цього, фінський міністр закордонних справ заявив, що Фінляндія допускає розгляд своєї заявки в НАТО без Швеції. Водночас він зазначив, що як і раніше, в пріоритеті залишається одночасний вступ двох країн до Північноатлантичного Альянсу.

🔻 23 січня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини. Ця заява пролунала після того, як шведський політик Расмус Палудан спалив копію Корану біля турецького посольства.

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.